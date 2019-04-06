Курьезный гол ЦСКА в ворота "Спартака". Видео

ЦСКА открыл счет на 46-й минуте матча со "Спартаком". Гол забил полузащитник Арнор Сигурдссон после серии ошибок красно-белых в собственной штрафной. В этой атаке мяч попал и в штангу, и в перекладину, после чего 19-летний исландец отправил мяч в пустые ворота.



"Спартак" - ЦСКА. Первый гол Сигурдссона.

Этот мяч стал для Сигурдссона вторым в составе ЦСКА в чемпионате России. Дебютный гол исландец забил в игре с "Зенитом" (2:0).

ЦСКА перед 22-м туром шел на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляло 7 очков.

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