Курьезный гол ЦСКА в ворота "Спартака". Видео

ЦСКА открыл счет на 46-й минуте матча со "Спартаком". Гол забил полузащитник Арнор Сигурдссон после серии ошибок красно-белых в собственной штрафной. В этой атаке мяч попал и в штангу, и в перекладину, после чего 19-летний исландец отправил мяч в пустые ворота.
Этот мяч стал для Сигурдссона вторым в составе ЦСКА в чемпионате России. Дебютный гол исландец забил в игре с "Зенитом" (2:0).
ЦСКА перед 22-м туром шел на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляло 7 очков.
Читайте также:
Пенальти на последней минуте принес "Краснодару" победу над "Крыльями". Видео
Шарапова снялась в фильме, но не рассказала в каком
Футболист "Локомотива" Фарфан готов сыграть с "Зенитом"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.