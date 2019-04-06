Пенальти на последней минуте принес "Краснодару" победу над "Крыльями". Видео

"Краснодар" на своем поле одержал победу над "Крылями Советов" в рамках 22-го тура РПЛ - 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 92-й минуте.
Гол был забит с пенальти. Точный удар с 11-метровой отметки нанес шведский полузащитник Виктор Классон. Пенальти был назначен за то, что защитник "Крыльев" Виталий Денисов снес в штрафной Уроша Спаича.
Швед Классон в этом сезоне провел за "Краснодар" 21 матч в РПЛ, в которых забил 7 мячей.
"Краснодар" одержал вторую победу подряд. Команда набрала 41 очко и вышла на промежуточное второе место в турнирной таблице. "Быки" на три очка отстают от "Зенита", который в воскресенье сыграет с "Локомотивом" на выезде.
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