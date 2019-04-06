Шарапова снялась в фильме, но не рассказала в каком

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась с поклонниками фотографией со съемочной площадки. Спортсменка выложила в инстаграме снимок и предложила болельщикам угадать название картины. Известно только, что фильм снимают в Голливуде.
"Трейлер, личный экземпляр сценария и актерский состав, рядом с которым я никогда не предполагала оказаться. Момент, когда хочется себя ущипнуть. Как вы думаете, что мы снимаем?" - написала Шарапова.
Бывшая первая ракетка мира ранее снялась в эпизодической роли в фильме "8 подруг Оушэна", а также в одном из эпизодов сериала "Миллиарды". Болельщики в инстаграме предположили, что теннисистка сейчас может сниматься в ремейке фильма "Красотка", а некоторые даже отдают ей роль девушки Бонда.
Шарапова является победительницей всех турниров Большого шлема. Она выиграла 59 турниров. В августе 2005 года россиянка поднялась на первую строчку рейтинга WTA.
В 2016 году Шарапова получила дисквалификацию на 15 месяцев за использование мельдония. После возвращения на корт он выиграла один турнир в Тяньцзине.
Источник фото: instagram.com
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