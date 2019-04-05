Легкоатлет из Адыгеи намерен пробежать 560 километров за три дня без сна

Легкоатлет из Адыгеи Виталий Диденко нацелился на рекорд американского спортсмена Дина Карнасиса. Он начал забег на 560 километров, которые собирается преодолеть за три дня без сна.
Диденко пробегает 11-12 километров в час. Легкоатлет остановился всего несколько раз для отдыха на 5 минут. О рекорде Карнасиса россиянин узнал три года назад и с тех пор делает все, чтобы побить его.
Россиянин занимается легкой атлетикой более 15 лет. В 2016 году он пробежал 200 километров за сутки, после чего принял участие в соревнованиях Ironman. Атлет проплыл 4 километра, проехал 180 километров на велосипеде, после чего пробежал марафон 42,2 километра.
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