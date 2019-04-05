Фанат "Спартака" задержан за нарушение запрета на посещение матчей

Фанат "Спартака" Мирослав Голунов в ноябре 2018 года получил запрет на посещение спортивных мероприятий на пять лет. Несмотря на это, в марте он смог пройти на игру "Спартака" и "Зенита", которая состоялась на "Открытие Арене" в Москве.
Болельщик поделился своим поступком в соцсетях, а сегодня был задержан. На Голунова завели дело, сообщает Sport24. В полиции собрали материалы для суда, решение будет оглашено в понедельник. Фанату красно-белых грозит арест на 15 суток и штраф в размере 70 тысяч рублей.
Запрет на посещение матчей Голунов получил за то, что в матче Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" выбежал на поле и подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову. Из-за этого на поле вспыхнула небольшая стычка, но стюарды быстро увели фаната.
Напомним, "Спартак" в субботу сыграет с ЦСКА в дерби. Игра состоится на "Открытие Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени.
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