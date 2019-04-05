Футболист "Локомотива" Фарфан готов сыграть с "Зенитом"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся в общую группу после травмы и готов сыграть с "Зенитом" в 22-м туре РПЛ, сообщает ТАСС. Игра состоится в воскресенье, 7 апреля в Москве.
Перуанец пропустил две игры "Локомотива" - против "Динамо" в чемпионате России и "Ростова" в Кубке России. В этом сезоне форвард провел 15 матчей за "Локо", в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Напомним, "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 44 очка. Вторым идет "Локомотив" с 38-ю очками.
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