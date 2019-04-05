Футболист "Локомотива" Фарфан готов сыграть с "Зенитом"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся в общую группу после травмы и готов сыграть с "Зенитом" в 22-м туре РПЛ, сообщает ТАСС. Игра состоится в воскресенье, 7 апреля в Москве.



За Кокорина вступился ФК «Зенит» и Семак, но это не помогло / Новости от 19.10.2018 15:28

Перуанец пропустил две игры "Локомотива" - против "Динамо" в чемпионате России и "Ростова" в Кубке России. В этом сезоне форвард провел 15 матчей за "Локо", в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 44 очка. Вторым идет "Локомотив" с 38-ю очками.

Читайте также:

"Зенит" интересуется защитником голландского "Витесса" Караваевым

Легендарный итальянский футболист готов тренировать клуб из России

"Краснодар" предложил 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста "Бенфики"