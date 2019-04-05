Олимпийская чемпионка из Швеции начала учить русский язык

Шведская лыжница Стина Нильссон подчеркнула, что постоянно развивается не только в спортивном плане. 25-летняя спортсменка в свободное от тренировок время учит русский язык.



Финиш женского пасьюта, в котором Нильссон щелкнула...

"Я хочу постоянно развиваться, и не обязательно в лыжном спорте. Например, у меня есть приложение, при помощи которого я учу русский язык. Он очень крутой! Иногда звучит забавно, но я уже немного говорю по-русски", - заявила Нильссон в эфире норвежского телеканала TV2.

Нильссон является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. В Корее она выиграла золото в личном спринте классическим ходом. На ее счету еще четыре олимпийские медали, а первую награду она завоевала в 2014 году на Олимпиаде в Сочи.

В этом году шведка взяла два золота на чемпионате мира в Зефельде. Нильссон выиграла спринтерский зачет Кубка мира.

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