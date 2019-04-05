Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

На следующей неделе стартуют матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Сетка турнира известна заранее, поэтому британское издание talkSPORT использовало свой суперкомпьютер для предсказания победителя турнира.
По версии издания, в четвертьфинале "Ювентус" победит "Аякс" (1:1, 2:0), "Ливерпуль" обыграет "Порту" (3:0, 2:1), "Тоттенхэм" пройдет "Манчестер Сити" (1:1, 3:1), а "Барселона" выбьет "Манчестер Юнайтед" (2:1, 2:1).
В полуфинале "Ювентус" победит "Манчестер Сити" (1:1, 2:1), а "Барселона" обыграет "Ливерпуль" (2:1, 2:2).
В финале, который состоится в Мадриде, "Ювентус" в основное время выиграет у "Барселоны" - 2:1.
Кроме того, суперкомпьютер предсказал победителя Лиги Европы. В финале турнира в Баку сыграют "Наполи" и "Челси". Итальянцы победят англичан со счетом 2:1.
talkSPORT использует суперкомпьютер также для предсказания победителя чемпионата Англии. По последнему прогнозу, чемпионом в этом сезоне станет "Манчестер Сити". Проверить все предсказания искусственного интеллекта болельщики смогут уже в мае.
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