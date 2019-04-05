Глава СБР предложил штрафовать биатлонистов за чрезмерное использование соцсетей

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев согласился с мнением главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе по поводу использования спортсменами соцсетей. Оба функционера предлагают штрафовать за чрезмерное пользование интернетом.



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"Когда человек на завтраке, обеде, ужине сидит с телефоном, использует его во время и вместо тренировки, да еще и не спит из-за этого - это беда, за это даже нужно штрафовать. Спортсмен ведь работает за государственные деньги, и не дело бесцельно тратить энергию на телефон", - приводит ТАСС слова Драчева.

Ранее Вялбе предложила запретить соцсети для спортсменов на крупных соревнованиях. Из-за этого она попала под критику известного комментатора Дмитрия Губерниева. Журналист предложил "запретить такого президента" и не создавать дополнительных ограничений для спортсменов.

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