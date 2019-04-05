Николай Валуев назвал конфликт Макгрегора и Нурмагомедова похабщиной

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев считает, что спортсменам нельзя вступать в словесные перепалки, как это сделали бойцы Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Их действия политик назвал похабщиной.
Конфликт между бойцами начался после того, как Конор объявил о завершении карьеры. Хабиб сравнил ирландца с "ревнивой женой", которая обещает уйти, но потом возвращается. На это Макгрегор ответил твиттом со свадебной фотографией соперника. Он сравнил жену россиянина, которая была облачена в хиджаб, с полотенцем.
Макгрегора обвинили в оскорблении чувств мусульман, а Хабиб назвал его "насильником и лицемером". Позже Конор объявил о возвращении в спорт и намекнул на бой-реванш с россиянином.
"К сожалению, большое количество спортсменов разбираются в социальных сетях, а не на ринге, как положено. В так называемых треш-токах не следует касаться никаких тем, которые так или иначе могут быть оскорбительными для человека.
Спортсменам вообще стоит отказаться от традиции похабщины, в каком бы виде она ни звучала: в социальных сетях, по телевизору или в газете. А тот, кто это делает, ведет себя, мягко говоря, невоспитанно и неуважительно", - заявил Валуев в комментарии "Чемпионату".
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