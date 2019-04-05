"Зенит" интересуется защитником голландского "Витесса" Караваевым

"Зенит" в летнее трансферное окно планирует приобрести защитника голландского "Витесса" Вячеслава Караваева. Питерцы готовы предложить за футболиста 3,5 миллиона евро, сообщает "Спорт-Экспресс".
В Санкт-Петербурге считают Караваева кандидатом на замену правым защитникам Александру Анюкову и Игорю Смольникову. Все дело в возрасте. Футболисту, выступающему в Голландии, 23 года. Обоим игроками "Зенита" более 30 лет.
Караваев является воспитанником ЦСКА. Он занимался в академии армейцев с 2001 по 2014 год, но в основной состав пробиться не смог - провел всего два матча. Из-за этого россиянин уехал покорять Европу. Футболист выступал за чешские "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту".
В январе 2018 года перешел в "Витесс", который возглавляет бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, за 1,2 миллиона евро. Провел в составе команды 48 матчей.
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