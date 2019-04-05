Легендарный итальянский футболист готов тренировать клуб из России

Бывший защитник сборной Италии и "Интера" Мрако Матерации побывал на открытии поля из пластиковых стаканов в Сочи. После мероприятия чемпион мира подчеркнул, что ему нравится бывать в России.
По словам Матерации, он хорошо запомнил прекрасную атмосферу во время чемпионата мира-2018. Футболист не раз приезжал в Россию и до этого, больше всего ему понравился Санкт-Петербург.
Матерации высоко оценил уровень российского футбола и заявил, что рассмотрел бы предложение возглавить команду из России, сообщает Metro.
45-летний итальянец имеет опыт работы только с одной командой - индийским "Ченнайином". Матерации в 2006 году стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Финал турнира в Германии - самый известный эпизод из его карьеры. На последних минутах игры Матерации упал после толчка со стороны Зинедина Зидана. Француза удалили с поля, а его команда смогла довести матч до победы.
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