Легендарный итальянский футболист готов тренировать клуб из России

Бывший защитник сборной Италии и "Интера" Мрако Матерации побывал на открытии поля из пластиковых стаканов в Сочи. После мероприятия чемпион мира подчеркнул, что ему нравится бывать в России.



В Сочи появилось футбольное поле из пластиковых стаканчиков

По словам Матерации, он хорошо запомнил прекрасную атмосферу во время чемпионата мира-2018. Футболист не раз приезжал в Россию и до этого, больше всего ему понравился Санкт-Петербург.

Матерации высоко оценил уровень российского футбола и заявил, что рассмотрел бы предложение возглавить команду из России, сообщает Metro.

45-летний итальянец имеет опыт работы только с одной командой - индийским "Ченнайином". Матерации в 2006 году стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Финал турнира в Германии - самый известный эпизод из его карьеры. На последних минутах игры Матерации упал после толчка со стороны Зинедина Зидана. Француза удалили с поля, а его команда смогла довести матч до победы.

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