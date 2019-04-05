"Краснодар" предложил 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста "Бенфики"

"Краснодар" сделал предложение португальским "Бенфике" и "Морейренсе" по трансферу 23-летнего полузащитника Шикинью. Клубам принадлежат по 50 процентов прав на игрока. "Быки" готовы заплатить за футболиста 9 миллионов евро, сообщает A Bola.



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Шикинью этот сезон проводит в "Морейренсе". Он отыграл 31 матч, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Ранее выступал за "Академику" и "Лейшоэш" во втором дивизионе португальского чемпионата. За пределами родины играл в составе загребской "Локомотивы".

Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

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