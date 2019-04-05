"Краснодар" предложил 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста "Бенфики"

"Краснодар" сделал предложение португальским "Бенфике" и "Морейренсе" по трансферу 23-летнего полузащитника Шикинью. Клубам принадлежат по 50 процентов прав на игрока. "Быки" готовы заплатить за футболиста 9 миллионов евро, сообщает A Bola.
Шикинью этот сезон проводит в "Морейренсе". Он отыграл 31 матч, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Ранее выступал за "Академику" и "Лейшоэш" во втором дивизионе португальского чемпионата. За пределами родины играл в составе загребской "Локомотивы".
Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
Читайте также:
"Ахмат" убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
"Спартак" может побить рекорд посещаемости стадиона на дерби с ЦСКА
В "Барселоне" готовятся к эпохе без Месси, но продлят с ним контракт
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Что и как будет, если Владимир Зеленский повторит успех во втором туре выборов и станет президентом Украины? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.