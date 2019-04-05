Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать тесты в ВАДА

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко не остался в стороне от темы дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Брат мэра Киева Виталия Кличко усомнился в честности тестов, которые прошли политики в разных лабораториях.
Зеленский сдал анализы в частной клинике "Евролаб", а Порошенко - на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Тестирование прошло по инициативе Зеленского. Это было одно из условий проведения дебатов с действующим президентом.
"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по проверенному методу в международной организации ВАДА", - написал Кличко-младший в Фэйсбуке.
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. Именно эта организация занимается тестированием большинства спортсменов.
Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе "Олимпийский".
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Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским
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