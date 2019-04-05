Директора школы ЦСКА обвинили в коррупции и подали заявление в прокуратуру

Директора СДЮШОР ЦСКА Сергея Чистякова обвиняют в коррупции. Родители юных баскетболистов, которые занимаются в школе, написали заявление в прокуратуру и руководству армейского клуба, сообщает телеканал 360.
По сведениям родителей шести ребят, Чистяков ворует бюджетные деньги. Директор якобы берет поборы с тех, кто хочет играть в команде. Кроме того, постоянно собирает деньги с родителей, но не может предоставить финансовый отчет о расходах.
Недавно школа ехала на турнир в Латвию, но у одного из ребят не были правильно оформлены документы. По словам родителей, тренер отправил 23-х детей одних, а сам вышел на границе. Также он был замечен в пьянстве.
Сам Чистяков все отрицает. Он утверждает, что недовольны только те родители, дети которых не попадают в основной состав команды.
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