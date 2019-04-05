Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Директора школы ЦСКА обвинили в коррупции и подали заявление в прокуратуру

Спорт

Директора СДЮШОР ЦСКА Сергея Чистякова обвиняют в коррупции. Родители юных баскетболистов, которые занимаются в школе, написали заявление в прокуратуру и руководству армейского клуба, сообщает телеканал 360.


Флешмоб ДЮСШ ПФК ЦСКА

По сведениям родителей шести ребят, Чистяков ворует бюджетные деньги. Директор якобы берет поборы с тех, кто хочет играть в команде. Кроме того, постоянно собирает деньги с родителей, но не может предоставить финансовый отчет о расходах.

Недавно школа ехала на турнир в Латвию, но у одного из ребят не были правильно оформлены документы. По словам родителей, тренер отправил 23-х детей одних, а сам вышел на границе. Также он был замечен в пьянстве.

Сам Чистяков все отрицает. Он утверждает, что недовольны только те родители, дети которых не попадают в основной состав команды. 

Читайте также:

Спортивные игры для маленьких детей

Как приучить ребенка к спорту

Правила, которые помогут получать удовольствие от бега

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Повышаем иммунитет – защищаемся от рака
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Недвижимость
Что делать, если затопили соседи
Новости Все >
Hyundai интересуется покупкой двух заводов Ford в России
Власти Крыма запретят строительство жилья на берегу моря
Украина проиграла спор с РФ в ВТО по делу о транзите украинских товаров
Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать тесты в ВАДА
Генсек Совета Европы выступил за восстановление прав России в ПАСЕ
Директора школы ЦСКА обвинили в коррупции и подали заявление в прокуратуру
Американка лишь в 70 лет узнала, что не является темнокожей
Российские операторы такси запустят систему учета времени работы водителей
Сакральную землю байкальского острова Ольхон вернули государству
"Ахмат" убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций

Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?

В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Сердечный приступ: помоги себе сам
Здоровье и профилактика
Сердечный приступ: помоги себе сам
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Бизнес
Силуанов опять подставил Путина
Экономика
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета

В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.

Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
События в Ингушетии: почему нельзя медлить с реакцией
Власть
События в Ингушетии: почему нельзя медлить с реакцией
Бизнес
Силуанов опять подставил Путина
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Новости Украины
Фарион потребовала посадить Зеленского за плохое знание украинского языка

Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.

Фарион потребовала посадить Зеленского за плохое знание украинского языка
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Культура
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Военные новости
Американский бомбардировщик отработал ядерный удар по Калининграду
Бизнес
Силуанов опять подставил Путина
Игорь Буккер Врачей нужно приравнять к пожарным Игорь Буккер Александр Артамонов Свободный Алжир хочет поддержки России Александр Артамонов Рустем Сафронов Fox News отдал Мексике три страны Рустем Сафронов
Комментарии
Директора школы ЦСКА обвинили в коррупции и подали заявление в прокуратуру
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
Песков: вопросы к Росстату по данным о нехватке средств на обувь остаются
Сдать кровь на анализ Владимиру Зеленскому помог актер из его сериала
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Российские операторы такси запустят систему учета времени работы водителей
Прогноз Google: каким будет мир в 2090 году
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
"Почему всех не сажают на год за дебош?" Тренер Семак поддержал Кокорина
WP: Россия переиграла США в Венесуэле
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
Песков: вопросы к Росстату по данным о нехватке средств на обувь остаются
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Главные направления в йоге: что выбрать?
Сербия потребовала убрать флаг Косова со стадиона в Чечне
Столтенберг поставил ИГ*, Гитлера и Сталина в один ряд
Врачей нужно приравнять к пожарным
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
История и современность Все >
Женщина попыталась съесть 7 упаковок героина, когда ее поймали полицейские
Женщина попыталась съесть 7 упаковок героина, когда ее поймали полицейские
Женщина-полицейский оставила 3-летнюю дочку умирать в душной машине
Женщина-полицейский оставила 3-летнюю дочку умирать в душной машине
Ружьё Пакла - почему первое скорострельное оружие не встало на вооружение
Ружьё Пакла - почему первое скорострельное оружие не встало на вооружение
КНДР подозревают в создании субмарины с баллистическими ракетами
КНДР подозревают в создании субмарины с баллистическими ракетами
ЗРК "Тор-М2" прошел испытания в реальном бою
ЗРК "Тор-М2" прошел испытания в реальном бою
В Турции подтвердили, что не откажутся от покупки С-400
В Турции подтвердили, что не откажутся от покупки С-400
Перед Ледовым побоищем: как русский князь помогал немецким рыцарям
Перед Ледовым побоищем: как русский князь помогал немецким рыцарям
Роковая ошибка: почему Врангель был против приказа Дениника о наступлении на Москву
Роковая ошибка: почему Врангель был против приказа Дениника о наступлении на Москву
Россиян предупреждают о возможном обвале рубля
Россиян предупреждают о возможном обвале рубля
Кого хотят нанимать и увольнять работодатели
Кого хотят нанимать и увольнять работодатели
Домашнее Все >
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Плодовые
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Все возможно: грецкий орех на дачном участке
Деревья и кустарники
Все возможно: грецкий орех на дачном участке
Онищенко: Россия окружена базами по разработке биологического оружия
Онищенко: Россия окружена базами по разработке биологического оружия
Врачи: как шоколад влияет на артериальное давление
Врачи: как шоколад влияет на артериальное давление
Туроператоры узнали, что китайцы влюбились в Россию
Туроператоры узнали, что китайцы влюбились в Россию
Примета: супругам нельзя чокаться бокалами
Примета: супругам нельзя чокаться бокалами
Мужские имена, обладатели которых не созданы для семейной жизни
Мужские имена, обладатели которых не созданы для семейной жизни
Россияне не готовы забыть о гендерных стереотипах
Россияне не готовы забыть о гендерных стереотипах
С Сургуте девочку-инвалида высадили из-за отсутствия сдачи
С Сургуте девочку-инвалида высадили из-за отсутствия сдачи
Роналду проиграл журналу в суде
Роналду проиграл журналу в суде
Кардиологи доказали пользу 20 г шоколада в день
Кардиологи доказали пользу 20 г шоколада в день
Врачи рассказали, чем опасен оторвавшийся тромб
Врачи рассказали, чем опасен оторвавшийся тромб
Мужское Все >
Ловля весной в проводку
Ловля весной в проводку
Хозяев собак заставят сдавать экзамены
Хозяев собак заставят сдавать экзамены
Как часто нужно стирать разные типы вещей
Как часто нужно стирать разные типы вещей
Как создать интерьер гостиной?
Как создать интерьер гостиной?
Как правильно чистить подушки
Как правильно чистить подушки
Основные правила оформления интерьера спальни
Основные правила оформления интерьера спальни
Как правильно постелить ковер
Как правильно постелить ковер
Как мотивировать себя к занятиям спортом: 8 хитростей
Новости спорта
Как мотивировать себя к занятиям спортом: 8 хитростей
Главные направления в йоге: что выбрать?
Новости спорта
Главные направления в йоге: что выбрать?
Правила, которые помогут получать удовольствие от бега
Новости спорта
Правила, которые помогут получать удовольствие от бега
Спортивные игры для маленьких детей
Новости спорта
Спортивные игры для маленьких детей
Самые любопытные факты о спорте и спортсменах
Новости спорта
Самые любопытные факты о спорте и спортсменах
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Авто
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?

Что и как будет, если Владимир Зеленский повторит успех во втором туре выборов и станет президентом Украины? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Ближний Восток
Когда распутается еврейско-арабский клубок
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Новости Украины
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Новости Белоруссии
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Выборы на Украине: и это все о них
Новости Украины
Выборы на Украине: и это все о них
Отправили скунса в Россию духи продавать
Евросоюз
Отправили скунса в Россию духи продавать
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Ближний Восток
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ