"Ахмат" убрал флаг Косова со стадиона в Грозном

В футбольном клубе "Ахмат" приняли решение убрать флаги всех государств со стадиона "Ахмат-Арена" в Грозном. Так руководители команды отреагировали на недовольство Сербии тем, что во время матча со "Спартаком" на арене был вывешен флаг Косова.



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Пресс-атташе клуба Рмазан Умаров назвал это решение окончательным, сообщает "Чемпионат". Ранее в Грозном была традиция вывешивать флаги все государств, откуда приехали футболисты. В составе "Ахамта" выступает игрок сборной Косова Бернард Бериша. Именно по этой причине на стадионе появился флаг непризнанного Россией и Сербией государства.

Посл Сербии в России Славенко Терзич выразил недовольство фактом использования флага Косова. МИД РФ назвал это технической ошибкой. В ведомстве напомнили властям Чеченской республики, что в России запрещено использование символики этой страны.

В "Ахмате" это заявление вызвало удивление. Работники клуба сообщили, что флаг Косова висит на стадионе не первый год, но во избежание конфликтов убрали символику.

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