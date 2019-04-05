"Почему всех не сажают на год за дебош?" Тренер Семак поддержал Кокорина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что ситуация с Александром Кокориным выходит за рамки понимания. По его словам, клуб в любом случае будет поддерживать футболиста.



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В среду Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина до 25 сентября. На следующей неделе начнется рассмотрение дела по существу. Как сообщила адвокат футболиста Татьяна Стукалова, 8 апреля она обжалует решение об аресте, а заседания суда будут проходить ежедневно.

"Очень жду возвращения Саши в футбол. Эта ситуация переходит все грани с точки зрения человеческого понимания. Почему тогда не всех поголовно сажают за дебоши на год? Я жду и полагаю, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина", — приводит Sport24 слова Семака.

Напомним, Кокорин находится в СИЗО "Бутырка" с 8 октября 2018 года. Он был арестован за участие в двух драках, в которых пострадали работник Первого канала Виталий Словочук и чиновник минпромторга Денис Пак.

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