"Спартак" может побить рекорд посещаемости стадиона на дерби с ЦСКА

В "Спартаке" ожидают, что на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА соберется полный стадион "Открытие Арена". Клуб готовится побить рекорд посещаемости.
Пресс-служба "Спартака" сообщила, что все билеты на эту игру должны быть распроданы сегодня. Матч состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени.
Рекорд посещаемости "Открытие Арены был установлен также во время дерби с ЦСКА. На стадион тогда пришли 44 884 зрителя. Всего арена может вместить 45 360 человек.
Дерби "Спартака" и ЦСКА - самое популярное в России. Команды провели 63 матча, в которых 27 побед одержали армейцы, 20 раз выиграли красно-белые. Еще 16 игр завершились вничью.
В советской истории "Спартак" и ЦСКА провели 100 официальных матчей. Здесь статистика в пользу красно-белых: 46 побед, 35 поражений, 19 ничьих.
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