Боец UFC Гастеллум считает, что конфликт Макгрегора и Нурмагомедова может завершиться стрельбой

Боец смешанных единоборств Келвин Гастеллум высказал свое мнение по поводу конфликта между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Противостояние ирландца и россиянина продолжается почти год.
В апреле 2018 года Макгрегор вместе с друзьями напал на автобус команды Нурмагомедова, разбил стекло, а один из осколков попал в глаз другу Хабиба. После этого Конор оскорбительно высказался про отца Нурмагомедова.
В октябре Хабиб в четвертом раунде победил Конора удушающим приемом. Затем россиянин не сдержал эмоций и выпрыгнул за пределы октагона, развязав драку на трибунах. Обоих бойцов дисквалифицировали на год.
На прошлой неделе Макгрегор объявил о завершении карьеры, из-за чего Хабиб назвал его "ревнивой женой", которая обещает уйти, но всегда возвращается. Конор ответил постом в твиттере, в котором сравнил жену Нурмагомедова с полотенцем. Ирландца обвинили в оскорблении чувств всех мусульман, а сам Хабиб назвал его "насильником и лгуном".
Макгрегор в тот же день объявил о возвращении в смешанные единоборства и намекнул на реванш с Хабибом.
"Есть черта, которую нельзя пресекать. Макгрегор и Хабиб ее уже перешли. Если так продолжится, кто-то получит травму, пулю или что-то такое. Уверен, нельзя касаться темы жен или религии", - заявил Гастеллум в комментарии MMAJunkie.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Холодная война НАТО против России до сих пор ведется очень интенсивно. В авангарде — Афганистан, Ливия и Грузия. Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.