Боец UFC Гастеллум считает, что конфликт Макгрегора и Нурмагомедова может завершиться стрельбой

Боец смешанных единоборств Келвин Гастеллум высказал свое мнение по поводу конфликта между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Противостояние ирландца и россиянина продолжается почти год.



Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры бойца MMA / Новости от 04.04.2019 09:04

В апреле 2018 года Макгрегор вместе с друзьями напал на автобус команды Нурмагомедова, разбил стекло, а один из осколков попал в глаз другу Хабиба. После этого Конор оскорбительно высказался про отца Нурмагомедова.

В октябре Хабиб в четвертом раунде победил Конора удушающим приемом. Затем россиянин не сдержал эмоций и выпрыгнул за пределы октагона, развязав драку на трибунах. Обоих бойцов дисквалифицировали на год.

На прошлой неделе Макгрегор объявил о завершении карьеры, из-за чего Хабиб назвал его "ревнивой женой", которая обещает уйти, но всегда возвращается. Конор ответил постом в твиттере, в котором сравнил жену Нурмагомедова с полотенцем. Ирландца обвинили в оскорблении чувств всех мусульман, а сам Хабиб назвал его "насильником и лгуном".

Макгрегор в тот же день объявил о возвращении в смешанные единоборства и намекнул на реванш с Хабибом.

"Есть черта, которую нельзя пресекать. Макгрегор и Хабиб ее уже перешли. Если так продолжится, кто-то получит травму, пулю или что-то такое. Уверен, нельзя касаться темы жен или религии", - заявил Гастеллум в комментарии MMAJunkie.