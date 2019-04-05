Сербия потребовала убрать флаг Косова со стадиона в Чечне

Власти Сербии возмутились фактом появления флага Косова на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Символика непризнанного государства была замечена во время матча чемпионата России "Спартак" — "Ахмат".
В составе "Ахмата" выступает футболист сборной Косова Бернард Бериша. Именно этим фактом объяснили появление на стадионе флага этой страны. Вместе с тем, по словам пресс-атташе клуба Рамзана Умарова, на стадионе вывешены флаги всех государств, из которых приехали футболисты "Ахмата".
Посол Сербии в России Славенко Терзич подчеркнул, что в стране удивлены фактом появления флага Косова.
"Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово на стадионе в Грозном во время футбольного матча между московским "Спартаком" и "Ахматом" 30 марта этого года. Очень хорошо знаем принципиальную, последовательную и дружескую позицию Российской Федерации по вопросу территориальной целостности Республики Сербия, и тут ничего не менялось", — приводят "Известия" слова Терзича.
В МИД РФ дали свою оценку событиям. Властям Чечни напомнили, что на территории России запрещено использование символики непризнанных республик.
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