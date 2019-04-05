Адвокат Кокорина обжалует арест футболиста в понедельник

Адвокат Татьяна Стукалова, которая представляет интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщила, что в ближайшее время обжалует решение суда о продлении ареста футболиста до 25 сентября. Пресненский суд Москвы в среду на предварительном слушании оставил Кокорина в СИЗО, чтобы обеспечить явку на заседания по существу.
Также Стукалова раскрыла подробности того, как будет проходить рассмотрение дела. Первое заседание состоится 9 апреля, разбирательство будет проходить ежедневно.
"Начался суд по существу обвинения, предъявленного футболистам. 3 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена на 6 месяцев в целях обеспечения явки подсудимых на судебные слушания. Относительно ходатайства о дефектах следствия, препятствующих рассмотрению дела в суде, суд высказался, что оно может быть рассмотрено при вынесении приговора, то есть, как мы предполагаем, пробелы и нарушения закона следствием могут быть восполнены судом.
Следующее заседание назначено на 9 апреля в 12 часов в Пресненском районном суде, согласно требованиям закона оно начнется с оглашения прокурором обвинительного заключения. После чего суд выяснит отношение обвиняемых к указанному акту, затем начнется допрос трех потерпевших: Соловчука, Пака и Гайсина, который потребует определенного времени, после них будут допрашиваться 45 свидетелей, заявленных в обвинительном заключении.
Судебное разбирательство будет проводиться ежедневно, кроме выходных дней. Очевидно для нивелирования затягивания процедуры расследования следственным органом. Сведения, распространенные СМИ о возвращении из ЕСПЧ жалобы адвоката, не соответствуют действительности, поскольку было направлено только уведомление о корректировке формуляра жалобы, что позволит защите дополнить ее очередным продлением срока стражи, которое, кроме того, будет обжаловано в суд апелляционной инстанции в понедельник.
Относительно состояния здоровья Александра хочу отметить, что по причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам СИЗО ее ежедневно осматривают фельдшеры изолятора. Информация СМИ об избыточном весе Александра или ошибочна, или заведомо ложна, его вес, официально зафиксированный в медицинской карте, составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО", - написала Стукалова в инстаграме.
Напомним, Кокорин, а также футболист "Красноадара" Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были задержаны по обвинению в хулиганстве и нанесении тяжкого вреда здоровью после двух драк в центре Москвы 8 октября.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Как могут развиваться события вокруг Голанских высот? Как решить палестинский вопрос? Какую роль в этом может сыграть Саудовская Аравия? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.