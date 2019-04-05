Оружие, похищение, вертолет: как правильно завершить футбольную карьеру

Итальянский футболист Иньяцио Барбагальо в своем последнем матче на футбольном поле устроил настоящее шоу. 55-летний игрок клуба "Читта ди Виагранде" сделал инсценировку собственного похищения.
Футболист вышел на поле на десятой минуте матча третьей лиги Катании. Затем внезапно на поле приземлился вертолет. Вооруженные люди выбежали на стадион, схватили Барбагальо и на вертолете увезли его в неизвестном направлении.
Ни один из футболистов, находящихся на поле, не знал о розыгрыше, поэтому все были шокирован. Футбольная федерация шутку не оценила и оштрафовала клуб на 200 евро. Барбагальо был дисквалифицирован.
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