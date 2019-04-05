В "Барселоне" готовятся к эпохе без Месси, но продлят с ним контракт

Руководство "Барселоны" ведет подготовку к тому, что в скором времени нападающий Лионель Месси перестанет быть игроком команды. Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу считает, что это нужно делать уже сейчас, несмотря на то, что аргентинцу всего 31 год.

"Возможно, через четыре-пять лет Месси скажет, что пора заканчивать с футболом. Уже сейчас мы готовимся к этому, потому что хотим оставаться топ-клубом. Мы инвестируем в молодых игроков. Хотим, чтобы заиграли Лангле, Дембеле, де Йонг", - заявил Бартомеу в комментарии ESPN.

Кроме того, глава клуба сообщил, что руководство намерено продлить контракт с Месси и оставить его в "Барселоне" до конца карьеры. Сейчас между сторонами действует соглашение до 2021 года.

"Месси долгие годы предан одному клубу. Он для "Барсы" как Пеле для "Сантоса". Невозможно его представить в другой команде. В ближайшее время мы сядем за стол переговоров, чтобы оставить его в команде до конца карьеры", - заявил Бартомеу.

Месси находится в структуре "Барселоны" с 14 лет. За основной состав он дебютировал в 2004 году. На данный момент провел 728 матчей, в которых забил 629 мячей.

Источник фото: goal.com

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