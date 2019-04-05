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В "Барселоне" готовятся к эпохе без Месси, но продлят с ним контракт

Спорт

Руководство "Барселоны" ведет подготовку к тому, что в скором времени нападающий Лионель Месси перестанет быть игроком команды. Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу считает, что это нужно делать уже сейчас, несмотря на то, что аргентинцу всего 31 год.

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"Возможно, через четыре-пять лет Месси скажет, что пора заканчивать с футболом. Уже сейчас мы готовимся к этому, потому что хотим оставаться топ-клубом. Мы инвестируем в молодых игроков. Хотим, чтобы заиграли Лангле, Дембеле, де Йонг", - заявил Бартомеу в комментарии ESPN.

Кроме того, глава клуба сообщил, что руководство намерено продлить контракт с Месси и оставить его в "Барселоне" до конца карьеры. Сейчас между сторонами действует соглашение до 2021 года.

"Месси долгие годы предан одному клубу. Он для "Барсы" как Пеле для "Сантоса". Невозможно его представить в другой команде. В ближайшее время мы сядем за стол переговоров, чтобы оставить его в команде до конца карьеры", - заявил Бартомеу.

Месси находится в структуре "Барселоны" с 14 лет. За основной состав он дебютировал в 2004 году. На данный момент провел 728 матчей, в которых забил 629 мячей.

Источник фото: goal.com

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Темы футбол Барселона Лионель Месси
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