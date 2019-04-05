"Зенит" анонсировал новый выпуск скандального канала "Z+"

Онлайн-канал "Зенита" продолжит свою работу. Клуб анонсировал выпуск "Z+" перед матчем с "Локомотивом", который состоится 7 апреля. Гостями студии станут бывший футболист питерцев Андрей Аршавин и экс-президент "Локо" Илья Геркус.

Первый выпуск "Z+" ознаменовался скандалом. Онлайн-канал начала работу перед матчем "Зенита" со "Спартаком". Эфир вела Мария Командная, а гостями студии были Сергей Шнуров и Артемий Лебедев. В онлайне прозвучало много нецензурной лексики и скандальных высказываний со стороны гостей.

В новом выпуске за тактический разбор будет отвечать тренер Александр Григорян и бывший футболист Алексей Игонин. Также в эфире появится бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела, который вспомнит предыдущие игры с "Локомотивом".

Источник фото: ФК "Зенит"

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