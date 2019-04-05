Руководители "Спартака" оценивают стоимость клуба в 1 миллиард евро

Андрей Федун, член совета директоров "Спартака" и брат владельца "Лукойла" Леонида Федуна, сообщил, что стоимость футбольного клуба оценивается в 1 миллиард евро. В эту сумму входят права на бренд, контракты футболистов, тренеров, а также вся инфраструктура.

В 2014 году "Спартак" открыл новый стадион в Москве, который был назван "Открытие Арена". На этом поле прошли пять матчей чемпионата мира-2018. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

"Нужно иметь в виду, что любая продажа — это всегда торговля. То, что мы хотим и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…

Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, "Спартак" действительно стоит не меньше миллиарда — это факт. Однозначно", — заявил Андрей Федун в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Спартак" является самым титулованным российским клубом. Команда 10 раз становилась чемпионом России и трижды выигрывала Кубок России.

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