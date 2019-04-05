В "Челси" опровергли слухи о продаже клуба Абрамовичем

Руководство "Челси" в очередной раз опровергло слухи о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович намерен продать клуб. Президент лондонцев Брюс Барк заявил, что миллиардер вовлечен в дела команды, как и прежде.
Ранее британские СМИ сообщили, что Абрамович впервые за несколько лет не выкупил корпоративную ложу на стадионе "Стэмфорд Бридж". Ранее россиянин тартил от 1 до 3 миллионов фунтов стерлингов на корпоративные расходы клуба. По сведениям The Times это свидетельствует о том, что Абрамович готовится к продаже акций "Челси".
"Мы общаемся с Абрамовичем несколько раз в день, обсуждаем футболистов, коммерцию и другие вопросы. Это подтверждает его приверженность к "Челси", - заявил Барк в интервью The Sun.
В середине марта пресса сообщала, что "Челси" заинтересовался британский миллиардер Джим Рэтклифф, а Абрамович готов продать команду за 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. В 2003 году он купил клуб за 140 миллионов и вложил в него не менее 1 миллиарда.
Источник фото: ФК "Челси"
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