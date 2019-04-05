Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров продолжает бить рекорды. В ночь на пятницу он забросил шайбу в игре с "Торонто". Этот гол стал для россиянина 40-м в сезоне.



Кучеров забросил шайбу и набрал 126-е очко в сезоне.

Кучеров достиг отметки в 126 (40+86) очков за сезон. Он показал лучший результат в НХЛ по очкам в эпоху потолка зарплат. Это ограничение было введено в лиге в 2005 году.

Россиянин превзошел достижение нападающего "Сан-Хосе" Джо Торнтона, который в сезоне-2005/06 набрал 125 очков. До конца регулярного чемпионата "Тампа" проведет еще один матч, и у Кучерова есть возможность стать лучшим российским бомбардиром в НХЛ.

В том случае, если форвард в следующей игре наберет хотя бы 1 очко, то он повторит достижение Александра Могильного для россиян в НХЛ.

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