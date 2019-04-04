Футбольные сборные России и Украины сыграют в одной группе на Европейских играх

В Минске в четверг состоялась жеребьевка турнира по пляжному футболу на летних Европейских играх. Соревнования пройдут с 25 по 29 июня в Белоруссии.

Сборные России и Украины попали в одну группу - они сыграют вместе с Италией и Испанией в квартете В. В группе А выступят команды Португалии, Швейцарии, Румынии и Белоруссии.

Сборные России и Украины после конфликта на Донбассе редко встречаются друг с другом. Различные федерации стараются развести команды по разным группам.

Так, УЕФА не сводит россиян и украинцев между собой в Лиге чемпионов, Лиге Европы, отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы. Под это ограничение попадают также юношеские команды.

Источник фото: football24.ua

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