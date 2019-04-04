Фанаты "Спартака" не пойдут на митинг в поддержку Кокорина

13 апреля в Москве должен состояться митинг в поддержку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Самая большая фанатская группировка "Спартака" отказалась от участия в этом мероприятии. Во "Фратрии" считают, что им не стоит поддерживать преступников.

"Фан-клуб "Спартака" не будет участвовать в митинге в поддержку Кокорина. Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всё будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде", - приводит заявление болельщиков красно-белых "Чемпионат".

Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны 8 октября после двух драк в Москве. Вместе с друзьями они избили работника Первого канала Виталия Соловчука и чиновника минпромторга Дениса Пака.

Суд арестовал футболистов до 8 декабря, затем мера пресечения продлевалась дважды. За это время следователи собрали 21 материал дела и передали их в суд. В среду на предварительном слушании Пресненский суд Москвы оставил Кокорина и Мамаева под стражей до 25 сентября.

Источник фото: instagram.com

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