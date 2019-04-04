В комитете по этике РФС считают, что Кокорин и Мамаев получат тюремный срок

В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут получить реальный тюремный срок. Такое мнение высказал член Комитета по этике РФС Андрей Созин.
"Я не юрист, чтобы говорить наверняка. Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся. Какой именно - затрудняюсь сказать", - приводит RT слова Созина.
В среду Пресненский суд Москвы на предварительном слушании вынес решение оставить Кокорина и Мамаева под стражей до 25 сентября. Разбирательство дела по существу начнется 9 апреля. По мнению экспертов, рассмотрение дела может затянуться еще на полгода.
Напомним, Кокорин и Мамаев были задержаны 8 октября после двух драк в центре Москвы. В результате их действий пострадали работник Первого канала Виталий Соловчук и чиновник минпромторга Денис Пак. Против футболистов открыто дело по статьям "Хулиганство" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Материалы дела составляют 21 том.
Источник фото: instagram.com
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