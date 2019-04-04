Белорусских хоккеистов подозревают в незаконном обороте наркотиков

МВД Белоруссии подозревает хоккеистов клуба "Юность-Минск" в распространении и употреблении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. У двух игроков команды конфискован гашиш, их имена пока не раскрываются.

По версии милиции, наркотики спортсмены употребляли на недавней загородной вечеринке. Еще двух хоккеистов задержали позже, их подозревают только в распространении веществ.

"Оперативники продолжают работу по установлению всех звеньев цепочки распространения зелья. Кроме непосредственно задержания причастных к сбыту лиц предстоит детально разобраться с различными аспектами произошедшего. Например, правоохранители будут выяснять схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов (и не только их) участвовал в этом", - говорится в сообщении МВД Белоруссии.

"Юность-Минск" является одним из самых успешных хоккейных клубов Белоруссии. Команда семь раз выигрывала чемпионата Белорусси и трижды становилась обладателем Континентального кубка.

Источник фото: pxhere.com

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