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Футболист Роналду проиграл суд немецкому журналу

Спорт

Немецкое издание Der Spiegel выиграло суд у футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец в 2017 году подал иск против еженедельника, который опубликовал расследование, связанное с налоговыми махинациями форварда.

Футболист Роналду проиграл суд немецкому журналу. 402366.jpeg

Журналисты издания раскрыли схемы, по которым Роналду и его менеджеры скрывали налоги от испанского бюджета. Тогда форвард выступал в составе мадридского "Реала". Суд после иска португальца принял решение временно заблокировать материалы Der Spiegel. Сейчас адвокаты спортсмена забрали иск, а изданий снова опубликовало свое расследование.

Летом 2017 года испанская прокуратура открыла расследование в отношении Роналду за неуплату налогов. В результате проверки следователи выяснили, что Криштиану скрыл от властей доход в размере 14,5 миллионов евро с 2011 по 2014 год.

В январе 2019 года дело дошло до суда. Футболист согласился с доводами обвинения. Суд оштрафовал Роналду на 18,8 миллиона евро. Кроме того, его приговорили к 23 месяцам условного заключения. По испанским законам, почти все сроки меньше двух лет, которые не связаны с уголовными преступлениями, отбываются условно.

Летом 2018 года Роналду перешел в "Ювентус", "Реал" получил за трансфер 100 миллионов евро. 

Источник фото: juventus.com

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Темы суд Реал налоги Ювентус Криштиану Роналду
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