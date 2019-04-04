ЦСКА не продал футболиста Чалова в "Рому" за 18 миллионов евро

Нападающий ЦСКА Федор Чалов мог в этом сезоне играть в чемпионате Италии. "Рома" предлагала армейскому клубу 18 миллионов евро за футболиста, но получила отказ. Об этом в интервью "Матч ТВ" рассказал футбольный агент Эльдар Петрович.
По его словам, в трансфере Чалова был заинтересован спортивный директор "Ромы" Мончи. Он прилетал в Москву на матч Лиги чемпионов между римской командой и ЦСКА с надеждой на положительный ответ российского клуба.
В ЦСКА посчитали сумму заниженной и не отпустили игрока. Армейцы рассчитывают выручить от продажи футболиста 30-35 миллионов евро.
20-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основной состав команды в 2016 году и успел провести 77 матчей, в которых забил 26 мячей. Вместе с командой дважды завоевал серебряные медали чемпионата России.
В марте этого года Чалов дебютировал в составе сборной России. Он выходил на поле в играх отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Казахстана, но голов пока не забил.
Источник фото: pfc-cska.com
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