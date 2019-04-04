Тренер "Локомотива" Семин получает удовольствие от матов в песнях Шнурова

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, какую музыку предпочитает слушать. 71-летний специалист даже ходит на концерты Сергея Шнурова.

"Мне нравится и классика, и модерн. А еще группа "Ленинград". Хожу на их концерты, когда они приезжают в Москву. Шнуров нравится как артист, не только как руководитель. Много мата? Немного это смущает. Но он так хорошо ругается, что получаешь удовольствие", - заявил Семин в интервью на ютуб-канале Commandos.

Юрий Семин является трехкратным чемпионом России и пятикратным обладателем Кубка России в качестве тренера. Все трофеи он выигрывал с "Локомотивом". Кроме того, тренировал на Украине киевское "Динамо". С этой командой завоевал чемпионство и Кубок Украины.

В 2005 году Семин возглавил сборную России. Команда под его руководством не попала на чемпионат мира-2006, после чего он покинул сборную.

Источник фото: fclm.ru

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