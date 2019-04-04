Футбольное поле из пластиковых стаканов презентовали в Сочи

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Марко Матерацци в Сочи презентовал поле, сделанное из 50 тысяч пластиковых стаканчиков. Проект обошелся в 10 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Поле находится в Олимпийском парке "Фишт", для его изготовления понадобилось 2,5 тонны переработанных пивных стаканов. Проект был разработан в рамках программы наследия чемпионата мира-2018.

Участие в проекте приняла Международная федерация футбола (ФИФА). Для изготовления поля несколько компаний собрали отработанные стаканы во время ЧМ-2018 и переработали их. Покрытие получилось размером 65 на 42 метра.

В церемонии открытия, кроме Матерации, участвовал министр спорта Краснодарского края Андрей Марков. После презентации на поле был проведен товарищеский матч между командами администрации Адлерского района и сотрудников стадиона "Фишт".

Источник фото: ТАСС

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