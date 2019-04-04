В минспорта не боятся проверки расходов Счетной палатой

В Министерсве спорта РФ уверены, что у ведомства не возникнет проблем при проверке расходов на подготовку к проведению чемпионата мира-2018. Ранее сообщалось, что Счетная палата в этом году проверит расходование бюджетных средств. Аудит пройдет в Минспорта, Оргкомитете-2018 и некоторых регионах, принимавших матчи турнира.

В пресс-службе Минспорта заявили, что это стандартная процедура и такая проверка - не первая для ведомства. Проблем при аудите возникнуть не должно, так как Минспорта "достаточно прозрачно", сообщает телеканал 360.

Чемпионат мира в России состоялся с 14 июня по 15 июля 2018 года. К турниру были построены стадионы в Саранске, Калининграде, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Также были реконструированы стадион "Лужники" в Москве и арена в Екатеринбурге. Кроме того, использовались стадион "Спартака" в столице России и олимпийская арена "Фишт" в Сочи.

Чемпионом мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию (4:2). Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам по пенальти.

Источник фото: volgasib.ru

Читайте также:

Счетная палата проверит расходы минспорта на подготовку к ЧМ-2018