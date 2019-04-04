Боксер Поветкин - о Макгрегоре: "При СССР его бы в "дурку" отправили"

Боксер Александр Поветкин считает, что у западных звезд спорта совершенно другой менталитет. Он вспомнил резкие высказывания ирландского бойца Конора Макгрегора и поведение боксера Тайсона Фьюри.

"Посмотрите, что они друг другу говорят. За такое можно отрезать язык, там другой менталитет. Что Мкгрегор, что Фьюри, который переоделся в Бэтмена... При СССР их бы в "дурку" отправили, наверное", - заявил Поветкин в интервью OctagonTV.

Макгрегор - известный мастер "треш-тока". Свои бои ирландец раскручивает при помощи оскорблений соперников, их семей. Самым ярким эпизодом был поединок Конора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.

Ирландец перед боем оскорбил отца Хабиба, его самого, а также вместе с друзьями напал на автобус команды россиянина. Буйная компания побила стекла в автобусе, в результате чего одному из бойцов поранило глаз. Конор попал в полицейский участок, но был выпущен под залог.

Сам бой завершился грандиозным скандалом. Хабиб поддался на провокацию и после победы над Макгрегором устроил драку на трибунах. В то же время в октагоне друзья Нурмагомедова били Конора. Обоих бойцов дисквалифицировали на год.

В этом году Макгрегор снова попал в неприятную историю, выбив из рук своего болельщика телефон. Полиция Майами задержала ирландца, но затем отпустила его.

Источник фото: sport.bigmir.net

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