Боксер Поветкин - о Макгрегоре: "При СССР его бы в "дурку" отправили"

Боксер Александр Поветкин считает, что у западных звезд спорта совершенно другой менталитет. Он вспомнил резкие высказывания ирландского бойца Конора Макгрегора и поведение боксера Тайсона Фьюри.
"Посмотрите, что они друг другу говорят. За такое можно отрезать язык, там другой менталитет. Что Мкгрегор, что Фьюри, который переоделся в Бэтмена... При СССР их бы в "дурку" отправили, наверное", - заявил Поветкин в интервью OctagonTV.
Макгрегор - известный мастер "треш-тока". Свои бои ирландец раскручивает при помощи оскорблений соперников, их семей. Самым ярким эпизодом был поединок Конора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.
Ирландец перед боем оскорбил отца Хабиба, его самого, а также вместе с друзьями напал на автобус команды россиянина. Буйная компания побила стекла в автобусе, в результате чего одному из бойцов поранило глаз. Конор попал в полицейский участок, но был выпущен под залог.
Сам бой завершился грандиозным скандалом. Хабиб поддался на провокацию и после победы над Макгрегором устроил драку на трибунах. В то же время в октагоне друзья Нурмагомедова били Конора. Обоих бойцов дисквалифицировали на год.
В этом году Макгрегор снова попал в неприятную историю, выбив из рук своего болельщика телефон. Полиция Майами задержала ирландца, но затем отпустила его.
Источник фото: sport.bigmir.net
Читайте также:
Хабиб был прав: Макгрегор объявил о возвращении в спорт
"Тебе конец". Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и назвал Хабиба крысой
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Итоги первого тура президентских выборов на Украине для "Правды.Ру" прокомментировал лидер Движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.