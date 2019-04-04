Ралли "Дакар" переедет из Южной Америки в Саудовскую Аравию

Организаторы ралли "Дакар" договорились о пятилетнем контракте с властями Саудовской Аравии, сообщает портал autosport. Именно в этой стране в следующем году пройдут гонки по пустыне.
"Дакар" - самая известная раллийная гонка. С 1979 по 2006 годы серия называлась "Париж-Дакар". Спортсмены стартовали в столице Франции, а финишировали в столице Сенегала.
С 2008 года "Дакар" проводится по странам Южной Америки. В прошлом году гонщики стартовали и финишировали в столице Перу Лиме.
На "Дакаре" существует несколько классов - автомобили, грузовкик, мотоциклы и квадроциклы. С 2000 года российская команда "КАМАЗ-Мастер" 15 раз выиграла ралли. В 2017 году Сергей Карякин победил на квадроцикле "Ямаха".
Источник фото: "КАМАЗ-мастер"
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