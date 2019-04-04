"Зачем ты врал народу и бросил команду?" Тихонов - о политической карьере биатлониста Шипулина

Биатлонист Антон Шипулин посреди прошлого сезона неожиданно завершил свою карьеру. В марте спортсмен сообщил, что идет в политику и примет участие в довыборах в Госдуму от Екатеринбурга.
Четырехкратный чемпион Олимпиад Александр Тихонов неоднократно критиковал Шипулина за спортивные показатели. Сейчас он резко высказался по поводу его возможной политической карьеры.
"Как только замаячила перспектива избраться в Думу, Шипулин бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон "О спорте" и закон "О допинге", - написал Тихонов в своем болге.
Шипулин является одним из самых успешных биатлонистов России последних лет. На его счету 44 личных подиума и 26 подиумов в эстафетных гонках. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал золото в мужской эстафете. С 2015 по 2018 год входил в тройку лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира.
Довыборы в Госдуму состоятся в сентябре. Шипулин намерен принять участие в майских праймериз "Единой России" и заручиться поддержкой избирателей. По словам спортсмена, его кандидатуру поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Источник фото: ura.ru
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