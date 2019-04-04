Адвокат Аграновский: "Дело Кокорина и Мамаева из курьезного перешло в разряд возмутительного"

Адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский в комментарии для "Правды.Ру" заявил, что считает дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева показательным процессом. 3 апреля Пресненский суд Москвы по итогам предварительного слушания оставил игроков под стражей до 25 сентября.

— Мое мнение, что дело из курьезного перешло в разряд возмутительного, — заявил Аграновский. — На мой взгляд, если уж к Мамаеву и Кокорину применяются такие меры воздействия, то что говорить про обычных людей. На мой взгляд, их давно следовало бы уже отпустить, поскольку реально общественной опасности они не представляют. Насколько я знаю по СМИ, они пытались и принести извинения, и как-то компенсировать ущерб. Потом, это люди публичные, известные. Понятно, что никуда они скрываться не будут, наоборот, захотят продолжить карьеру в их же клубах. Конечно, нет необходимости держать их под стражей. Это своего рода показательный процесс.

Мне кажется, власти таким образом считают, что они дают народу некое сообщение, считают, что народ должен быть доволен, что каких-то известных людей привлекли к ответственности. Помните, депутат Максимов сказал? Ненавидят богатых, знаменитых, умных. Может быть, здесь они считают, что идут народу навстречу. Это, конечно, не так. Я думаю, если вначале, конечно, их осудили в народном сознании, в том числе и я, например, но сейчас уже к ним начинают относиться с сочувствием.

А что касается юридической стороны, как можно сейчас оказать давление на следствие? Следствие уже закончено. Говоря даже языком Верховного Суда и Европейского суда, суд обязан учитывать решение вопроса о продлении, суд обязан учитывать вменяющуюся стадию уголовного процесса. Стадия уголовного процесса изменилась, а новых оснований для их содержания не появилось. Поэтому по закону их бы надо отпустить.

Я не видел постановления об их дальнейшем содержании под стражей, но я видел миллион других. И там написана совершенно типичная фраза, которая, во-первых, к любой мере пресечения подходит. Во-вторых, совершенно к любому делу. Если Европейский суд пишет, что должна быть презумпция в пользу освобожденных, у нас, к сожалению, в пользу продления. Насколько я помню, по статистике в 97% случаев при продлении срока содержания под стражей, суд соглашается со стороной обвинения. Это говорит о неком состоянии правосудия в России, а не о том, что люди обоснованно находятся под стражей. У нас нет оправдательных приговоров. У нас практически автоматом берут людей под стражей, практически автоматически продлевается. Я не знаю, обратились ли Кокорин и Мамаев в Европейский суд. Там была какая-то странная информация, вроде то обратились, то не обратились.

— Да, вроде, собирались…

— Да. Настоятельно советую это сделать в этой ситуации. И все-таки наказание должно быть справедливым, а не расправой. Желаю их адвокатам всяческого успеха в извлечении.

В принципе, за рубежом есть такая практика, когда люди проявляют агрессию, судья выносит постановление обязательного прохождения ими специальных психологических курсов

Бывает и такое. У нас такого нет. Я вел очень интересные дела с точки зрения психологии не только людей с обычными уголовными преступлениями, но и массу тех, кого можно отнести к политическим заключенным. И были очень интересные случаи. Никогда ни разу в своей практике я не видел ни малейших попыток изучить психологию этих людей. Хотя бы просто понять, а что тебе надо, как в будущем это предотвращать. Нет, у нас это, по-моему, отсутствует такая система.

Беседовала Лада Коротун

Источник фото: svpressa.ru

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