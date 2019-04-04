Счетная палата проверит расходы Минспорта на подготовку к ЧМ-2018

Счетная палата РФ в этом году проведет проверку расходов Министерства спорта, Оргкомитета чемпионата мира-2018 и ряда регионов при подготовке к проведению турнира. ЧМ-2018 по футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля прошлого года.

Минспорта и ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое отвечает за построенные стадионы, проверят с выездом в Калининград, Саранск и Самару, сообщает "РИА Новости". Мероприятие Счетной палаты будет называться "Проверка использования бюджетных средств, направленных на подготовку к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу, за 2017 год и истекший период 2018 года".

Еще одна проверка будет проведена в Минспорта, ФГУП "Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта", госучреждении "Управление по организации и проведению спортивных мероприятий" и ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России".

Матчи чемпионата мира-2018 прошли в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Самаре, Казани и Екатеринбурге.

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