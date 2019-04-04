Сборная России по футболу поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА

ФИФА опубликовала очередную редакцию рейтинга национальных сборных. Команда России в нем занимает 46-е место.
Сборная России по сравнению с прошлым месяцем поднялась на четыре позиции. Команда набрала 1425 очков в рейтинге и делит 46-е место со сборной ДР Конго.
Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, которой Россия уступила в марте со счетом 1:3. Другие соперники команды Станислава Черчесова по отборочной группе Евро-2020 расположились следующим образом: Шотландия (44-е место), Кипр (89), Казахстан (116), Сан-Марино (211).
Кроме Бельгии (1737 очков), в первой десятке рейтинга команды Франции (1734), Бразилии (1676), Англии (1647), Хорватии (1621), Уругвая (1613), Португалии (1607), Швейцарии (1604), Испании (1601) и Дании (1586).
Источник фото: fifa.com
Читайте также:
Самые смешные моменты из жизни сборной России по футболу. Видео
Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019
Футболисты сборной России убрали за собой раздевалку. Бельгийцы поблагодарили их
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
В Вашингтоне открылся саммит глав МИД стран НАТО. Трамп в связи с этим уже сделал ряд заявлений. Как меняется роль НАТО в мире, "Правде.Ру" рассказал эксперт.