Сборная России по футболу поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА

ФИФА опубликовала очередную редакцию рейтинга национальных сборных. Команда России в нем занимает 46-е место.

Сборная России по сравнению с прошлым месяцем поднялась на четыре позиции. Команда набрала 1425 очков в рейтинге и делит 46-е место со сборной ДР Конго.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, которой Россия уступила в марте со счетом 1:3. Другие соперники команды Станислава Черчесова по отборочной группе Евро-2020 расположились следующим образом: Шотландия (44-е место), Кипр (89), Казахстан (116), Сан-Марино (211).

Кроме Бельгии (1737 очков), в первой десятке рейтинга команды Франции (1734), Бразилии (1676), Англии (1647), Хорватии (1621), Уругвая (1613), Португалии (1607), Швейцарии (1604), Испании (1601) и Дании (1586).

Источник фото: fifa.com

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