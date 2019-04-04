Легендарный хоккеист Гретцки считает, что Овечкин может побить его рекорд

Известный в прошлом хоккеист НХЛ Уэйн Гретцки пообещал первым пожать руку капитану "Вашингтона" Александру Овечкину, если тот побьет его рекорд. По словам канадца, россиянин способен на это.

На счету Гретцки 894 шайбы за карьеру. Он является лучшим снайпером НХЛ в истории. 33-летний Овечкин на данный момент забил 657 голов.

"У него хороший шанс побить мой рекорд. Это замечательный парень, который выступает за отличную команду. У него есть поддержка со стороны партнеров. Буду рад за него, если это получится. Первым пожму ему руку - хоккей от этого только выиграет", - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.

Многие эксперты сходятся во мнении, что Овечкин может играть до 40 лет, то есть успеет побить рекорд Гртецки. Сам Александр недавно заявил, что "не будет обманывать хоккей" ради того, чтобы побить рекорд.

Источник фото: nhl.com

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