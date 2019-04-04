"Манчестер Юнайтед" запланировал большую распродажу летом

"Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно планирует продать шестерых футболистов. Это будет самая массовая распродажа игроков за последние четыре года, сообщает Daily Mail.

В команду по ходу сезона пришел новый тренер Уле Гуннар Сульшер. С ним "МЮ" добился хороших результатов в чемпионате Англии и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В конце марта с норвежским специалистом был подписан долгосрочный контракт, поэтому именно он будет определять трансферную политику клуба.

Точно уйдет из команды полузащитник Андер Эррера, который уже договорился с "ПСЖ". Испанец Хуан Мата ведет переговоры с "Барселоной". Капитан Антонио Валенсия может покинуть клуб бесплатно - "МЮ" отказывается продлевать с ним контракт. Также Сульшеру не нужны Маркос Рохо и Маттео Дармиан, они уже подыскивают себе новые команды.

Кроме того, "МЮ" хотел бы разгрузить зарплатную ведомость и продать нападающего Алексиса Санчеса. Потенциальных покупателей пока отпугивают высокие финансовые требования футболиста.

Источник фото: football.ua

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