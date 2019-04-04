Хабиб был прав: Макгрегор объявил о возвращении в спорт

Ирландец Конор Макгрегор всего девять дней назад объявил о завершении карьеры. Но сегодня изменил свое мнение и заявил о возвращении в спорт.

Об этом ранее предупреждал россиянин Хабиб Нурмагомедов. Во вторник он сравнил Макгрегора с "ревнивой женой", которая обещает уйти, но всегда возвращается. Чемпион UFC заявил, что ирландец "завершил" карьеру, чтобы о нем снова заговорили в СМИ.

Позже из-за этого разгорелся скандал. Макгрегор в Твиттере ответил россиянину оскорбительным сообщением. Он выложил свадебную фотографию Хабиба и сравнил его жену с полотенцем. Спустя несколько минут Конор удалил пост, но он уже разошелся по интернету.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что тем самым Макгрегор затронул чувства всех мусульман мира, а сам Хабиб назвал своего соперника "насильником и лицемером". Глава UFC Дана Уайт подчеркнул, что "ситуация вышла из-под контроля".

Наконец, сегодня Макгрегор написал что-то позитивное и без оскорблений в адрес Хабиба. Этот пост практически стал извинением перед мусульманами и объявлением о возобновлении карьеры.

"Я хочу двигаться дальше, вместе с фанатами разных религий и национальностей. Все вероисповедания заставляют нас совершенствоваться. У нас один мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.

Возможно, нас ждет еще один бой между Макгрегором и Нурмагомедовым. Их прошлый поединок в октябре 2018 года завершился массовой дракой и дисквалификацией обоих. И россиянин, и ирландец смогут выйти в октагон осенью.

Источник фото: UFC

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