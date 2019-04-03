"Это адский ад". Как Россия отреагировала на арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы вынес решение продлить арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Пока дело будет рассматриваться по существу, игроки будут находиться в СИЗО. Защита футболистов просила о домашнем аресте или залоге, но суд не принял их доводов.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела может затянуться как минимум на 10 заседаний или полгода. Поэтому судьи продлили арест футболистам до 25 сентября. Ближайшее заседание по существу состоится 9 апреля.

Сами футболисты восприняли решение суда по-разному. По сведениям присутствующих, Кокорин пустил слезу, а Мамаев отреагировал на вердикт с ухмылкой и заявил:

"Девочки, главное - без паники. Даже полгода - ничего страшного. Детям совет: пусть смотрят папу по телеку".

Жены футболистов были более эмоциональны. Они весь день провели в здании суда и стойко ждали его решения. Дарья Валитова, жена Кокорина, перед слушаниями заявила, что "дома мужа будет ждать любовь". Алана Мамаева заранее ничего не сказала, но уже после не скрывала возмущения.

"Честно, мне уже все равно, когда назначат следующее заседание, до какого числа продлят. Мне уже интересно, до какого состояния надо довести публику, народ, чтобы он перестал верить в законодательство", - приводит RT слова Аланы Мамаевой.

"Никогда не думала,что увидеть человека на несколько секунд уже будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарии... Кроме того что больно и страшно, нечего сказать. Мне кажется этот ад никогда не закончится", - написала Валитова в Инстаграме.

У известных комментаторов Василия Уткина и Георгия Черданцева также возникли вопросы к судьям.

"Думаю, что Кокорин и Мамаев из большого количества людей, которые сидят в наших тюрьмах, выделяются только тем, что они известные футболисты. Я не понимаю, почему у нас принято считать, что справедливость должна быть адски суровой? Почему она не может быть гуманной?" - приводит "АиФ" слова Уткина.

"Все, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад. 18 следователей! Зачем это? Ребятам держаться", - написал Черданцев в твиттере.

Наконец, депутат Госдумы, бывший тренер ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев усомнился в том, что футболисты смогут продолжить карьеру, если и дальше будут оставаться в СИЗО.

"После сегодняшнего решения суда их дальнейшая спортивная карьера может быть под вопросом", - приводит пресс-служба Газзаева его слова.

Напомним, Кокорин и Мамаев обвиняются по двум статьям - "Хулиганство" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". 8 октября они приняли участие в двух драках в Москве, из-за чего пострадали Виталий Соловчук и Денис Пак. С того момента оба футболиста, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий находятся в СИЗО-2 Москвы "Бутырка".

Источник фото: instagram.com

Читайте также:

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября

Рассмотрение дела Кокорина и Мамаева может затянуться еще на полгода

Дмитрий Киселев предложил освободить Кокорина, Мамаева и Серебренникова