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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября

Спорт

Пресненский суд Москвы оставил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей. Футболисты останутся в СИЗО до 25 сентября.

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября. 402278.jpeg

В это время суд будет рассматривать дело по существу. Адвокаты подсудимых просили освободить их под домашний арест или залог, но суд отклонил их ходатайство. По УПК РФ суд вправе оставить обвиняемых под стражей на срок от трех до шести месяцев.

Следующее заседание суда состоится 9 апреля. Материалы составляют 21 том уголовного дела и пять томов обвинительного заключения.

Футболистов обвиняют по статьям "Хулиганство" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". 8 октября они стали участниками двух драк в центре Москвы. В результате их действий пострадали работник Первого канала Виталий Соловчук и глава одного из департанментов Минпромторга Денис Пак.

Соловчук был избит группой в составе Мамаева, братьев Кокориных и их друга Александра Протасовицкого на стоянке. Пак получил удар стулом в кафе. После этого все четверо были задержаны. Суд арестовал их до 8 декабря, после чего заключение под стражей продлевалось дважды - до 8 апреля.

Источник фото: instagram.com

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Темы суд сизо футбол Павел Мамаев Александр Кокорин
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