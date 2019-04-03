Впервые в российском футболе была использована система видеопомощи арбитрам

Технологические новшества добрались до российского футбола. Впервые в истории этого вида спорта в России была использована система видеопомощи арбитрам (ВАР).
Произошло это в Екатеринбурге во время первого полуфинального матча Кубка России между "Уралом" и тульским "Арсеналом". Главный судья встречи Алексей Еськов попросил помощи видеоассистентов, чтобы определить серьезность нарушения полузащитника хозяев Петрюса Бумаля.
Хавбек ударил локтем футболиста соперника Кантемира Бехрамова. Судья Еськов сначала показал Бумалю желтую карточку, но после просмотра видеоповторов изменил свое решение. Игрок "Урала" был удален с поля.
Ранее на заседании Российской премьер-лиги (РПЛ) была озвучена сумма, которая необходима для установки ВАР на все стадионы участников чемпионата. Для этого понадобится 600 миллионов рублей.
Читайте также:
Гаджи Гаджиев: "В Кубке России отдаю предпочтение "Уралу" и "Локомотиву"
"Дома Сашу ждет любовь". Жена Кокорина рассказала, как будет встречать его из СИЗО
"Тебе конец". Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
В Вашингтоне открылся саммит глав МИД стран НАТО. Трамп в связи с этим уже сделал ряд заявлений. Как меняется роль НАТО в мире, "Правде.Ру" рассказал эксперт.