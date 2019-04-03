Впервые в российском футболе была использована система видеопомощи арбитрам

Технологические новшества добрались до российского футбола. Впервые в истории этого вида спорта в России была использована система видеопомощи арбитрам (ВАР).

Произошло это в Екатеринбурге во время первого полуфинального матча Кубка России между "Уралом" и тульским "Арсеналом". Главный судья встречи Алексей Еськов попросил помощи видеоассистентов, чтобы определить серьезность нарушения полузащитника хозяев Петрюса Бумаля.

Хавбек ударил локтем футболиста соперника Кантемира Бехрамова. Судья Еськов сначала показал Бумалю желтую карточку, но после просмотра видеоповторов изменил свое решение. Игрок "Урала" был удален с поля.

Ранее на заседании Российской премьер-лиги (РПЛ) была озвучена сумма, которая необходима для установки ВАР на все стадионы участников чемпионата. Для этого понадобится 600 миллионов рублей.

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