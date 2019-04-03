Рассмотрение дела Кокорина и Мамаева может затянуться еще на полгода

В Пресненском суде Москвы проходят предварительные слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. После того, как судьи выслушали аргументы сторон, они удалились на совещание.
По информации "Спорт-Экспресса", рассмотрение дела затягивается. Суду понадобится не меньше десяти заседаний и полгода, чтобы вынести вердикт. Обвинение требует, чтобы этот срок футболисты провели в СИЗО. Защита настаивает на домашнем аресте.
Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Портасовицкий приняли участие в двух драках в Москве 8 октября. На них было заведено дело по статьям "Хулиганство" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". С тех пор обвиняемые находятся в СИЗО-2 "Бутырка". Суд дважды продлевал арест футболистов.
В результате действий Кокорина и Мамева пострадали два человека. Был избит работник Первого канала Виталий Соловчук и глава департамента НАМИ Денис Пак.
Источник фото: instagram.com
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