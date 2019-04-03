Загитова, Нурмагомедов и Головин попали в рейтинг самых перспективных россиян

Журнал Forbes представил новый проект "30 до 30". Издание ежегодно будет определять самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Отбор проходит в нескольких категориях: "Предприниматели", "Музыка и кино", "Наука и технологии", "Инвестиции", "Новые медиа", "Искусстово", "Мода и дизайн", "Социальные практики", "Управление", "Спорт и киберспорт".

На первом этапе были отобраны 100 номинантов. В десятку представителей спорта попали: Алина Загитова (фигурное катание, 16 лет), Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства, 30), Александр Головин (футбол, 22), Мурат Гассиев (бокс, 25), Карен Хачанов (теннис, 22), Дмитрий Кулагин (баскетбол, 26), Кирилл Капризов (хоккей, 21), Александр Большунов (лыжный спорт, 22), Мария Ласицкене (легкая атлетика, 26), Роман Кушнарев (киберспорт, 19).

Из списка 100 номинантов будут выбраны 30 человек. Сформирует список жюри из нескольких специалистов по каждой из категорий, а также редакции журнала. Победители будут названы в июне.

Источник фото: kremlin.ru

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